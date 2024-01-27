У Дніпрі група зловмисників серед білого дня пограбувала неповнолітнього

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Злочин стався вчора, 26 січня, близько 13-ї години дня на вулиці Космічній.
Троє зловмисників підійшли до хлопця та представилися співробітниками поліції.
Спочатку вони звинуватили неповнолітнього у розкладанні “закладок”, а потім побили його та заволоділи грошима.
Грабіжниками виявилися чоловіки віком 24, 27 та 33 років. Двоє з них уже мали проблеми із законом. Правоохоронці затримали злочинців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, – йдеться у повідомленні ГУНП.
Затриманим повідомили про підозру у скоєнні грабежу. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.
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