У Дніпрі група зловмисників серед білого дня пограбувала неповнолітнього

У Соборному районі міста Дніпра група підозрюваних напала на 17-річного хлопця та заволоділа його грошима.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Злочин стався вчора, 26 січня, близько 13-ї години дня на вулиці Космічній.

Троє зловмисників підійшли до хлопця та представилися співробітниками поліції.

Спочатку вони звинуватили неповнолітнього у розкладанні “закладок”, а потім побили його та заволоділи грошима.

Грабіжниками виявилися чоловіки віком 24, 27 та 33 років. Двоє з них уже мали проблеми із законом. Правоохоронці затримали злочинців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, – йдеться у повідомленні ГУНП.

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні грабежу. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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