С Днепра в пригород три дня будет курсировать бесплатный автобус

Бесплатный автобус будет курсировать на поминальные дни.
Через неделю после Светлого Христова Воскресения начинаются Поминальные дни (Радоница), которые приходятся на 12-15 мая.
Для комфорта жителей Слобожанской общины по территории поселка курсирует бесплатный автобусный маршрут №1, который будет заезжать на территорию Днепра к ТРЦ «Караван».
Курсировать транспорт по такому маршруту «ул. Слобожанская — мясокомбинат «Юбилейный» — ТРЦ Караван — ул. Слобожанская».
12 мая 2024 транспорт будет курсировать по усиленному графику и будет иметь 7 рейсов.
Читайте также:
Автор:
В Днепре необходима помощь в поисках ребенка.
В Днепре скончалась доцент медицинского университета.
В Днепре разоблачили женщину, которая брала деньги за аренду и…
Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.
В Днепре необходима помощь в поисках ребенка.
В Днепре скончалась доцент медицинского университета.
В Днепре разоблачили женщину, которая брала деньги за аренду и обрывала связь с арендатором.
Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.
В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.
Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее сыну пион по высокой цене.
В Днепре все желающие вместе с детьми создали карту Украины из 805 маков.
В Днепре есть несколько неофициальных рынков. Все они очень популярны среди жителей тех районов и жилмассивов, где они расположены. Но часто такие рынки выглядят весьма непрезентабельно и с годами становятся все меньше в размерах – их вытесняют большие супермаркеты и…
В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств.
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!