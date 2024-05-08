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С Днепра в пригород три дня будет курсировать бесплатный автобус

Сегодня 21:54
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В пригороде Днепра будет курсировать бесплатный автобус.

Новости Днепра про С Днепра в пригород три дня будет курсировать бесплатный автобус

Бесплатный автобус будет курсировать на поминальные дни.

Через неделю после Светлого Христова Воскресения начинаются Поминальные дни (Радоница), которые приходятся на 12-15 мая.

Для комфорта жителей Слобожанской общины по территории поселка курсирует бесплатный автобусный маршрут №1, который будет заезжать на территорию Днепра к ТРЦ «Караван».

Курсировать транспорт по такому маршруту «ул. Слобожанская — мясокомбинат «Юбилейный» — ТРЦ Караван — ул. Слобожанская».

12 мая 2024 транспорт будет курсировать по усиленному графику и будет иметь 7 рейсов.

Новости Днепра про С Днепра в пригород три дня будет курсировать бесплатный автобус

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