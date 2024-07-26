В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату

В Днепре похолодает.

В это трудно поверить, но в Днепре ожидается значительное похолодание. После жары, которая еще продержится в выходные, во вторник, 30 июля, температура воздуха опустится до +20. Этому будут предшествовать ливни и грозы, которые накроют город 29 июля.

Прохлада продержится до конца следующей недели, а возвращение жары, по словам синоптиков, планируется на 4 августа. Поэтому наслаждайтесь, если устали от +30.

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