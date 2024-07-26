Для жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, избрали меру пресечения: что говорит его адвокат

В Галицком суде города Львова избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Это заключение под стражей без права внесения залога, на котором ранее настаивали прокуроры, пишет Суспільне.
Юноша пробудет в СИЗО не менее 22 сентября.
Адвокат подозреваемого Игорь Сулима сообщил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение суда по мере пресечения. Ранее сторона защиты просила о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного средства защиты.
Как пояснил адвокат обвиняемого, «еще не проведена ни одна экспертиза, которая идентифицировала бы моего подзащитного с тем лицом, которое видела вся страна на фотоснимках».
Ранее юноше сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, подозреваемый в убийстве Фарион дал комментарий полиции, а дочь погибшей жестко обратилась к нему в зале суда.
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