Даже в субботу: в Днепре 27 июля свет будут выключать только вечером

Света будет больше, но отключений не избежать.

В субботу, 27 июля, меры ограничения будут применяться только в часы вечернего пика потребления. С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений, сообщили в Укрэнерго.

То есть если у вас на это время по графику запланировано отключение, то света не будет. Части потребителей повезет, и завтра им совсем не будут выключать электроэнергию.

Узнать графики можно на сайте ДТЭК и в телеграм-канале ЦЭК.

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