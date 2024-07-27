Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем ​​и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 июля: 

  • В лесу появилось много грибов — скоро похолодает.
  • Если утром на траве нет росы, то скоро похолодает.
  • Утром жарко и влажно, а к обеду становится прохладно — к грозе.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату
    Новости Днепра
    Вчера 21:32
    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату

    В Днепре похолодает.

    ТОП-10 зданий, ставших новыми символами Днепра: что раньше было на их месте
    Новости Днепра
    Вчера 15:44
    ТОП-10 зданий, ставших новыми символами Днепра: что раньше было на их месте

    Днепр быстро развивается и за несколько лет на месте одного…

    Днепрянин постоянно переодевался, его узнали по типу ходьбы: новые подробности убийства Ирины Фарион
    Новости Днепра
    Вчера 12:22
    Днепрянин постоянно переодевался, его узнали по типу ходьбы: новые подробности убийства Ирины Фарион

    В брифинге министра МВД Украины рассказали детали убийства Ирины Фарион.

    Погода на 26 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 26 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения
    В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения

    В Днепре – очередная волна отключений должников.

    Вчера 21:57
    1
    просмотров
    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату
    В Днепре прогнозируют резкое похолодание: синоптики назвали дату

    В Днепре похолодает.

    Вчера 21:32
    5
    просмотров
    В Екатеринославе когда-то существовала лаборатория по изготовлению йода: жители Днепра показали уникальные фото
    В Екатеринославе когда-то существовала лаборатория по изготовлению йода: жители Днепра показали уникальные фото

    В Первую мировую в Екатеринославе производили собственный йод.

    Вчера 20:50
    4
    просмотров
    «Я никого не убивал. С ней я ничего не делал»: подозреваемый в убийстве Фарион житель Днепра дал комментарий СМИ
    «Я никого не убивал. С ней я ничего не делал»: подозреваемый в убийстве Фарион житель Днепра дал комментарий СМИ

    Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопросы журналистов и заявил, что "ничего не делал с Фарион".

    Вчера 20:02
    4
    просмотров
    Для жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, избрали меру пресечения: что говорит его адвокат
    Для жителя Днепра, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, избрали меру пресечения: что говорит его адвокат

    Днепрянину, подозреваемому в убийстве Фарион, избрали меру пресечения.

    Вчера 19:09
    2
    просмотров
    Даже в субботу: в Днепре 27 июля свет будут выключать только вечером
    Даже в субботу: в Днепре 27 июля свет будут выключать только вечером

    Света будет больше, но отключений не избежать.

    Вчера 18:33
    0
    просмотров
    Как дистанционно открыть больничный в Днепре: инструкция
    Как дистанционно открыть больничный в Днепре: инструкция

    Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти на прием к семейному врачу – все документы оформляются в электронной системе и пациенту не нужны кипы справок на работе – изменение статуса больничного работодатель увидит в электронном кабинете предприятия.…

    Вчера 17:49
    1
    просмотров
    В Днепре пенсионерка обманула пожилых супругов на 18 тыс грн с помощью сувенирных денег: как ей это удалось
    В Днепре пенсионерка обманула пожилых супругов на 18 тыс грн с помощью сувенирных денег: как ей это удалось

    В Днепре пенсионерка обманула пожилых супругов.

    Вчера 17:47
    2
    просмотров
    Сотни дохлых карасей и красноперок: на Днепропетровщине зафиксировали масштабный мор рыбы
    Сотни дохлых карасей и красноперок: на Днепропетровщине зафиксировали масштабный мор рыбы

    На Криворожье зафиксировали массовый мор рыбы.

    Вчера 17:05
    2
    просмотров
    В Днепре водитель «ВАЗ» вдвое превысил разрешенную скорость, хотя за это его уже лишили прав
    В Днепре водитель «ВАЗ» вдвое превысил разрешенную скорость, хотя за это его уже лишили прав

    В Днепре остановили водителя, который вдвое превысил разрешенную скорость.

    Вчера 16:26
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх