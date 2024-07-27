Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопросы журналистов и заявил, что "ничего не делал с Фарион".

Света будет больше, но отключений не избежать.

Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти на прием к семейному врачу – все документы оформляются в электронной системе и пациенту не нужны кипы справок на работе – изменение статуса больничного работодатель увидит в электронном кабинете предприятия.…