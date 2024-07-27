Погода на 27 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 27 июля:
Читайте также:
Автор:
В Днепре похолодает.
Днепр быстро развивается и за несколько лет на месте одного…
В брифинге министра МВД Украины рассказали детали убийства Ирины Фарион.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре – очередная волна отключений должников.
В Днепре похолодает.
В Первую мировую в Екатеринославе производили собственный йод.
Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопросы журналистов и заявил, что "ничего не делал с Фарион".
Днепрянину, подозреваемому в убийстве Фарион, избрали меру пресечения.
Света будет больше, но отключений не избежать.
Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти на прием к семейному врачу – все документы оформляются в электронной системе и пациенту не нужны кипы справок на работе – изменение статуса больничного работодатель увидит в электронном кабинете предприятия.…
В Днепре пенсионерка обманула пожилых супругов.
На Криворожье зафиксировали массовый мор рыбы.
В Днепре остановили водителя, который вдвое превысил разрешенную скорость.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!