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Собака з Одеси мандрувала до Дніпра “зайцем” у вантажівці пошти

Сьогодні 11:21
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Чотирилапого мандрівника, який їхав "зайцем", виявили вже у Дніпрі.

Новости Днепра про Собака з Одеси мандрувала до Дніпра

Нещодавно працівники “Нової пошти”, які доставили посилки з Одеси до Дніпра, виявили в машині несподіваного попутника. Всередині вантажівки сиділа собака, яку поштарі з собою не брали. 

Виявилося, що на відділенні “Нової пошти” в Одесі пес непомітно забрався у вантажівку, аби погрітися, але неочікувано відправився у мандрівку до Дніпра. 

Без квитків та квитанцій поїхав до Дніпра, – розповідають у місцевій одеській Facebook-спільноті. 

Тварина на подив нормально пережила багатогодинну подорож до іншої області. 

Мандрівника напоїли та нагодували після тривалої поїздки, а потім відправили назад до Одеси наступним “рейсом”. 

Коментатори переживають за подальшу долю песика, адже він скоріш за все безпритульний, а господарів для нього навряд знайдуть, тому тварина повернеться хоч на вулиці Одеси, хоча й знайомі для нього.

Новости Днепра про Собака з Одеси мандрувала до Дніпра

Нагадаємо, на Дніпропетровщині песик “втік” від господарів на електричці у сусіднє місто. Собака подолала 14 км до Нікополя, де тварину згодом знайшли та повернули власникам.

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Новости Днепра про Собака з Одеси мандрувала до Дніпра Українська

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