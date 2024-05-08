Собака з Одеси мандрувала до Дніпра “зайцем” у вантажівці пошти

Нещодавно працівники “Нової пошти”, які доставили посилки з Одеси до Дніпра, виявили в машині несподіваного попутника. Всередині вантажівки сиділа собака, яку поштарі з собою не брали.
Виявилося, що на відділенні “Нової пошти” в Одесі пес непомітно забрався у вантажівку, аби погрітися, але неочікувано відправився у мандрівку до Дніпра.
Без квитків та квитанцій поїхав до Дніпра, – розповідають у місцевій одеській Facebook-спільноті.
Тварина на подив нормально пережила багатогодинну подорож до іншої області.
Мандрівника напоїли та нагодували після тривалої поїздки, а потім відправили назад до Одеси наступним “рейсом”.
Коментатори переживають за подальшу долю песика, адже він скоріш за все безпритульний, а господарів для нього навряд знайдуть, тому тварина повернеться хоч на вулиці Одеси, хоча й знайомі для нього.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині песик “втік” від господарів на електричці у сусіднє місто. Собака подолала 14 км до Нікополя, де тварину згодом знайшли та повернули власникам.
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