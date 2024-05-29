У Павлограді адмін тг-каналу атакував коктейлями Молотова вхід до будівлі мерії: що відомо

Житель Павлограда закидав коктейлями Молотова будівлю мерії. Інцидент трапився у ніч на 21 травня, йдеться в ухвалі Павлоградського міськрайонного суду.
Містянин атакував будівлю Павлоградського виконкому, щоб “привернути увагу громадськості до боротьби з корупцією, недостатністю видатків на ЗСУ”. Відомо, що нападником був засновник місцевого телеграм-каналу.
Як з’ясували правоохоронці, чоловік купив засіб для розпалювання твердого палива та засіб на основі бензину, аби потім створити запальну суміш у себе вдома. У ніч на 21 травня павлоградець прийшов до будівлі мерії та кинув пляшку із коктейлем Молотова у двері адмінспоруди.
Згодом чоловік дістав телефон, аби відзняти момент влучання другої пляшки з запальною сумішшю, яку він також кинув у двері мерії. На місці спалахнула невеличка пожежа.
Після цього чоловік втік з місця пожежі, але згодом його затримали правоохоронці.
Під час суду адвокат павлоградця пояснив, що чоловік щиро розкаюється, а також добровільно надав покази слідчому, не заперечує хуліганських дій, але не хотів завдати нікому шкоди, тому вчинив такі дії вночі під час комендантської години, коли нікого на вулиці немає.
Містянин у суді розповів, що хотів привернути увагу до свого телеграм-каналу та до теми боротьби з корупцією, недостатністю видатків на ЗСУ.
Судді застосували до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю на строк до 24 липня 2024 року включно.
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