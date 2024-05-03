“Сам сів та поїхав”: на Дніпропетровщині песик втік від господарів на електричці у сусіднє місто

У Нікополі розшукали песика Боню, якого кілька днів тому загубили господарі.
29 квітня власники собаки опублікували у Facebook-спільноті «Хвостаті та чотирилапі Друзі. Україна! Нікополь!» допис, у якому попросили допомоги у пошуку їхнього песика Боні, який за словами господарів, сів у електричку в Олексіївці та поїхав до Нікополя.
Звертаємось до всіх, хто побачить нашого мандрівника, з проханням повідомити. Окремо будемо вдячні за можливість притримати годинку, поки будемо добиратись. Віримо, що разом ми його відшукаємо, – написали тоді господарі.
Через кілька днів песика, який подолав 14 км з рідного будинку до Нікополя, знайшли.
Хочемо щиро подякувати усім хто допомагав, підтримував у пошуках нашого мандрівника Боні. Дякуючи ВАМ, вашим великим люблячим серцям ВІН знайшовся!!! Їдемо додому, – написала власниця.
З собакою все добре. Боня та господарі поїхали з Нікополя додому на машині.
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