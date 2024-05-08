На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річного хлопця: прикмети

Поліція Синельниківщини розшукує 14-річного Данила Шапілова.
Відомо, що 7 травня близько 18:00 неповнолітній хлопець пішов з дому у с. Васильківське та на даний час його місцезнаходження невідоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 160 см, плотної тілобудови, очі зелені, темне волосся.
Був одягнутий у синю футболку, сірі спортивні штани та босоніжки.
Якщо ви бачили Данила чи знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (05633) 7-20-34, (095) 522 65 25.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 74-річну жінку.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
У ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Україні…
Уночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами типу "Shahed-131/136" і різними…
На Придніпровській станції у Кам'янському загинула жінка, яка раптово впала…
НТУ "Дніпровська політехніка" готується відзначити своє 125-річчя, і напередодні цієї…