На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річного хлопця: прикмети

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Поліція Синельниківщини розшукує 14-річного Данила Шапілова.

Відомо, що 7 травня близько 18:00 неповнолітній хлопець пішов з дому у с. Васильківське та на даний час його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 160 см, плотної тілобудови, очі зелені, темне волосся.

Був одягнутий у синю футболку, сірі спортивні штани та босоніжки.

Якщо ви бачили Данила чи знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (05633) 7-20-34, (095) 522 65 25.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 74-річну жінку.

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