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На Дніпропетровщині чоловік захворів ботулізмом після того, як з’їв рибу

Сьогодні 11:45
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У Новомосковську чоловік отруївся річковою рибою домашнього приготування.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік захворів ботулізмом після того, як з'їв рибу

Про це розповів очільник ДОР Микола Лукашук у публікації про епідемічну ситуації на Дніпропетровщині.

Також додав, що в області минулого тижня виявили 7 випадків захворювання на коклюш та 110 гострих кишкових інфекцій. Щодо захворювань на коронавірус та ГРВІ голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що кількість хворих зменшилася. 

Що таке ботулізм та чому він небезпечний?

Ботулізм є гострим харчовим отруєнням, який може призвести до тяжких наслідків: запаморочення, нудота, ураження м’язів шиї та кінцівок, порушення зору, проблема з диханням. Останній симптом спричиняє дихальну недостатність, що у більшості випадків стає причиною смерті при захворюванні ботулізмом.

Небезпечним ботулізм є також тому, що симптоми з’являються поступово, що може створити ілюзію несерйозності хвороби. Саме тому за найменшої підозри на це захворювання рекомендується негайне звернення до лікаря. Незалежно від тяжкості перебігу хвороби обов’язкова госпіталізація.

Як вберегти себе та свою родину від ботулізму?

Уникайте споживання рибних та м’ясних продуктів або консервів домашнього виробництва у разі, якщо ви не впевнені, що їх зберігали або транспортували належним чином, або якщо сумніваєтесь у їх якості.

Пам’ятайте, що ботулізм не можна визначити за кольором або смаком.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік захворів ботулізмом після того, як з'їв рибуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік захворів ботулізмом після того, як з'їв рибуРусский

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