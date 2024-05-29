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Майже 100 сліп-пакетів з речовиною: на Дніпропетровщині затримали наркоторговця

Сьогодні 06:58
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У Кривому Розі затримали чоловіка, що збував наркотики та робив підкладки, і повідомили йому про підозру.

Про це повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області. 

За попередньою інформацією, 27 травня патрульні поліції Кривого Рогу зупинили невідомого чоловіка для перевірки документів. Правоохоронці помітили, що поводився він дивно та вирішили провести поверхневу перевірку.

Інтуіція поліцейських не підвела – в кишенях чоловіка вони виявили майже 100 сліп-пакетів із наркотичними речовинами.

Новости Днепра про Майже 100 сліп-пакетів з речовиною: на Дніпропетровщині затримали наркоторговця

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, – повідомляють у поліції.

Примітка: стаття 208 Кримінального процесуального кодексу України – затримання упововноваженою службовою особою підозрюваного під час того, як він скоював злочин, або з наявною сукупністю ознак, що вказують на вчинення злочину.
Частина 2 статті 307 КК України – незаконне придбання, зберігання або збут наркотичних засобів, що вчинений повторно.

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Новости Днепра про Майже 100 сліп-пакетів з речовиною: на Дніпропетровщині затримали наркоторговцяУкраїнська Новости Днепра про Майже 100 сліп-пакетів з речовиною: на Дніпропетровщині затримали наркоторговцяРусский

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