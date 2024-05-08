На Днепропетровщине полиция разыскивает 14-летнего парня: приметы

Важна любая информация!

Полиция Синельниковщины разыскивает 14-летнего Даниила Шапилова.

Известно, что 7 мая около 18:00 несовершеннолетний парень ушел из дома в с. Васильковское и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, глаза зеленые, темные волосы.

Был одет в синюю футболку, серые спортивные штаны и босоножки.

Если вы видели Даниила или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: (05633) 7-20-34, (095) 522 65 25.

UPD: полиция разыскала парня, с ним все хорошо!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 74-летнюю женщину.

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