На Днепропетровщине полиция разыскивает 14-летнего парня: приметы

Полиция Синельниковщины разыскивает 14-летнего Даниила Шапилова.
Известно, что 7 мая около 18:00 несовершеннолетний парень ушел из дома в с. Васильковское и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, глаза зеленые, темные волосы.
Был одет в синюю футболку, серые спортивные штаны и босоножки.
Если вы видели Даниила или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: (05633) 7-20-34, (095) 522 65 25.
UPD: полиция разыскала парня, с ним все хорошо!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 74-летнюю женщину.
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