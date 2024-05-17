Из-за ревности: в Каменском женщина посреди улицы убила своего мужа

Несколько дней назад в Каменском на улице обнаружили тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Правоохранителям об этом сообщили врачи скорой медицинской помощи.
На место выехала оперативно-следственная группа. Во время осмотра близлежащей территории полицейские в кустах нашли нож со следами крови.
А вскоре полицейские обнаружили вероятную убийцу. Ею оказалась 44-летняя гражданская жена погибшего. Как выяснилось, из-за ревности между супругами возник конфликт. Во время которого подозреваемая нанесла 36-летнему потерпевшему смертельное ножевое ранение в шею. После совершенного преступления нож выбросила в кусты и позвала на помощь.
Женщину задержали и сообщили ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) и избрали меру пресечения под стражей.
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