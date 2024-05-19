На Днепропетровщине силы ПВО сбили вражескую ракету

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Взрыв в области – это работа наших Сил ПВО. Вражескую ракету сбили наши защитники неба в Новомосковском районе. Спасибо ППК «Восток», — заявил глава облсовета.
Воздушное командование «Восход» в соцсетях подтвердило сбивание ракеты.
В Новомосковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восход» сбито управляемую авиационную ракету Х-59/69, — говорится в сообщении ПВК «Восход».
Спасибо Защитникам неба за уничтожение воздушных целей врага.
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Спасатели предупредили жителей Днепропетровщины о метеорологическом явлении.
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