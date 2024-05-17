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  • «Замаскировались» под автопокрышки: жители Днепропетровщины хотели уехать в Молдову в прицепе грузовика

«Замаскировались» под автопокрышки: жители Днепропетровщины хотели уехать в Молдову в прицепе грузовика

Сегодня 22:00
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Мужчины из Днепропетровщины пытались бежать в Молдову.

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На границе с Молдовой правоохранители задержали пятерых мужчин призывного возраста, которые пытались сбежать из Украины.

Среди уклонистов – жители Днепропетровщины, а также — Николаевской и Винницкой областей. Мужчины нашли через Интернет услуги нелегального трансфера в Молдову. Получив инструкции, они прибыли в Одессу, где их уже ожидал 31-летний водитель грузового такси.

За трансфер мужчины должны были заплатить от 3 до 6 тысяч долларов с каждого, с обязательным внесением задатка в размере тысячи долларов.

Чтобы не попасть в поле зрения пограничного наряда, водитель спрятал своих «клиентов» в прицепе грузовика, где по документам должен был везти автопокрышки.

Однако, благодаря своевременно полученной информации от оперативников, помешали желающим планам правоохранители, которые остановили горе-шофера на транзитном участке автодороги Одесса-Рени, – рассказали в ГНСУ.

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