В Каменском поезд насмерть сбил мужчину: детали трагедии

Инцидент произошел утром в пятницу, 17 мая, на перегоне «Запорожье-Камянское-Сухачевка».
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Мужчина двигался вдоль пути в одном направлении с поездом и вдруг сделал шаг на путь.
Машинист поезда пытался затормозить, но трагедии избежать не удалось.
Погибшему было 54 года. По предварительной информации, он работал старшим мастером участка.
Все обстоятельства гибели мужчины будут выяснять правоохранители.
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