Толкнул у входа в магазин и забрал сумку: житель Днепра ограбил дедушку

43-летний житель Днепра ограбил 75-летнего пенсионера.
Инцидент произошел 16 мая возле магазина в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Как выяснили правоохранители, мужчина на входе толкнул дедушку, сорвал с его плеча сумку с деньгами и сбежал.
Однако далеко грабитель скрыться не успел. Полицейские уже через несколько часов задержали мужчину по месту его проживания. Подозреваемый – 43-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.
Украденное имущество правоохранители частично вернули пострадавшему дедушке.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, по которой объявили подозрение грабителю, до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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