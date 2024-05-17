Толкнул у входа в магазин и забрал сумку: житель Днепра ограбил дедушку

В Днепре мужчина ограбил 75-летнего дедушку.

43-летний житель Днепра ограбил 75-летнего пенсионера.

Инцидент произошел 16 мая возле магазина в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Как выяснили правоохранители, мужчина на входе толкнул дедушку, сорвал с его плеча сумку с деньгами и сбежал.

Однако далеко грабитель скрыться не успел. Полицейские уже через несколько часов задержали мужчину по месту его проживания. Подозреваемый – 43-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Украденное имущество правоохранители частично вернули пострадавшему дедушке.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, по которой объявили подозрение грабителю, до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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