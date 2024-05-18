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В Днепропетровской области полиция задержала двух продавцов наркотиков

Сегодня 13:50
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Криворожские полицейские задержали двух наркосбытчиков.

Новости Днепра про В Днепропетровской области полиция задержала двух продавцов наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители провели обыск у подозреваемых и изъяли множество запрещенных веществ.

По месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли более 40 пакетов с метамфетамином, 8 мобильных телефонов, банковские карты и деньги. Обыск прошел 15 мая на основании определения следственного судьи. Сотрудники отделения полиции №2 Криворожского районного управления полиции задержали 20-ти и 25-ти летних девушку и парня в порядке ст. 208 УК и сообщили им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении правоохранителей.

Изъятые пакеты с наркотическим веществом отправили на экспертизу. Правонарушителей заключили под стражу.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре мужчина был задержан за грабеж.

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