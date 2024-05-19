Уровень опасности желтый: спасатели предупредили жителей Днепра и области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии объявлено предупреждение о метеорологических явлениях: в ближайшее время с сохранением до конца суток 19 мая. В городе Днепр и Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности 1 (желтый), — говорится в сообщении спасателей.
Напоминаем, что во время грозы следует соблюдать правила безопасности.
В помещении лучше закрыть окна и двери, чтобы не было сквозняка.
На улице нужно находиться подальше от высоких деревьев, линий электропередач и металлических заборов.
Вчера мы писали о том, что из-за ливня подтопило некоторые улицы на левом берегу города.
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