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Уровень опасности желтый: спасатели предупредили жителей Днепра и области

Сегодня 15:06
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Спасатели предупредили жителей Днепропетровщины о метеорологическом явлении.

Новости Днепра про Уровень опасности желтый: спасатели предупредили жителей Днепра и области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии объявлено предупреждение о метеорологических явлениях: в ближайшее время с сохранением до конца суток 19 мая. В городе Днепр и Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности 1 (желтый), — говорится в сообщении спасателей.

Напоминаем, что во время грозы следует соблюдать правила безопасности.

В помещении лучше закрыть окна и двери, чтобы не было сквозняка.

На улице нужно находиться подальше от высоких деревьев, линий электропередач и металлических заборов.

Вчера мы писали о том, что из-за ливня подтопило некоторые улицы на левом берегу города.

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Новости Днепра про Уровень опасности желтый: спасатели предупредили жителей Днепра и областиУкраїнська Новости Днепра про Уровень опасности желтый: спасатели предупредили жителей Днепра и областиРусский

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