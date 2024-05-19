В Днепре популярные трамваи временно будут курсировать по объединенному маршруту

Об этом сообщает Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
С 20 мая по 10 июня 2024 года в промежутке с 9:30 до 16:00 трамваи №11 и №15 будут курсировать по объединенному маршруту: Днепровский машиностроительный завод — ул. Рабочая – ул. Владимира Антоновича – просп. Ивана Мазепы – ул. Криворожская – просп. Ивана Мазепы – ул. Владимира Антоновича – ул. Рабочая — Днепровский машиностроительный завод, — говорится в сообщении департамента.
Изменения связаны с ремонтом элементов благоустройства в пределах трамвайного пути по ул. 128-й Бригады Теробороны.
Сегодня также трамваи №16 временно приостановят движение, а количество троллейбусов по маршрутам №8, №9 будет увеличено.
Это связано с ремонтом трамвайного пути на Михаила Грушевского.
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