Враг с вечера трижды обстреливал Никопольщину

Оккупанты нанесли очередной удар по Никопольщине.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С вечера агрессор трижды готовил по Никопольщине. Под артиллерийским огнем были райцентр, Покровская сельская и Красногригорьевская общины, говорится в сообщении председателя ОВА.

В результате атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки и скутер. Изуродованы линия электропередач и газопровод.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Ночью агрессор Украины 37 ударными беспилотниками типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск – рф.

Все 37 «шахедов» были сбиты в результате противовоздушного боя.

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