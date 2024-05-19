Враг с вечера трижды обстреливал Никопольщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
С вечера агрессор трижды готовил по Никопольщине. Под артиллерийским огнем были райцентр, Покровская сельская и Красногригорьевская общины, говорится в сообщении председателя ОВА.
В результате атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки и скутер. Изуродованы линия электропередач и газопровод.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Ночью агрессор Украины 37 ударными беспилотниками типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск – рф.
Все 37 «шахедов» были сбиты в результате противовоздушного боя.
Сегодня мы писали о том, что украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
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