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  • «Я никого не убивал. С ней я ничего не делал»: подозреваемый в убийстве Фарион житель Днепра дал комментарий СМИ

«Я никого не убивал. С ней я ничего не делал»: подозреваемый в убийстве Фарион житель Днепра дал комментарий СМИ

Сегодня 20:02
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Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопросы журналистов и заявил, что "ничего не делал с Фарион".

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Подозреваемый в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион днепрянин Вячеслав Зинченко после суда по избранию ему меры пресечения заявил, что не признает своей вины, пишет РБК-Украина.

На вопрос, что он делал во Львове в день убийства Фарион, пытался убеждать, что в городе есть более интересные места, но Львов оказался для него скучным.

Как относится к Фариону Вячеслав не знает и «ничего с ней не делал». После этого подозреваемый раздраженно призвал журналистов задавать более «интересные вопросы».

«Ничего я с ней не делал. Это не я. Все», — заявил Зинченко, не сдерживая раздражение.

При этом парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, поскольку он якобы «не готов публично выражать свои мнения по этому вопросу».

Отдельно журналисты попросили подозреваемого Зинченко прокомментировать, каково его отношение к России.

«Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно. Ничего общего с им мать не хочу, не имел и не собираюсь иметь», — ответил подозреваемый.

На более подробные вопросы об посылке из Днепра, аренду ли квартир обвиняемый отвечал без конкретики.

С родителями после задержания не общался. Свою реакцию на эмоциональные вопросы дочери Фарион в зале суда Зинченко считает нормальной, в том числе и то, что показывал себе язык.

«Я считаю, что я никого не убивал. Из Фарион я ничего не делал. На этом мои комментарии о Фарион закончены», — заявил он.

Также парень подтвердил, что он «заказывал похожие очки и панамку, изображенные на фото подозреваемого».

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