Сотни дохлых карасей и красноперок: на Днепропетровщине зафиксировали масштабный мор рыбы

На Криворожье зафиксировали массовый мор рыбы.

В Кривом Роге, а именно в водном канале Покровского района сдохли сотни рыб. Об этом сообщает местное издание «Первый Криворожский».

Сообщается, что вода в канале покрыта странной пленкой неизвестного происхождения. Известно, что ранее этот канал использовали для орошения полей и огородов неподалеку от него, однако в последние годы уровень воды в канале значительно ниже. Канал проходит через улицу Электрозаводская, недалеко от завода «Агролайт».

На поверхности канала сейчас лежат сотни карасей и красноперок. Подохли также щуки, заплывавшие в водоем.

Напомним, на Днепропетровщине обмелела река Саксагань — что говорят в Минокружающей среды.

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