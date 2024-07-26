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  • В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения

В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения

Сегодня 21:57
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В Днепре – очередная волна отключений должников.

Новости Днепра про В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабжения

С 29 июля по 2 августа специалисты КП «Днепропроводоканал» прекратят водоснабжение должникам частного сектора Самарского и Новокодацкого районов, а также жителям многоквартирных домов в Шевченковском районе города. Это плановые мероприятия, связанные с неуплатой услуг, сообщили в местном водоканале.

Общая сумма долга жильцов многоквартирных домов Шевченковского района составляет 627 851,67 грн. Данным абонентам-должникам будет отключена услуга водоотвода:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 128156 599,40
2Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 167243 248,50
3Шевченківськийвул. Козака Мамая, буд. 107228 003,77

 

Сумма долга жителей частного сектора Самарского и Новокодацкого районов перед предприятием составляет 717522,95 грн.

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Самарськийвул. Дрогобицька124 497,88
2Самарськийвул. Сачанівська14 167,90
3Самарськийвул. Козацька214 486,07
4Самарськийвул. Польова14 661,05
5Новокодацькийпросп. Металургів2117 367,92
6Новокодацькийвул. Ковельська246 810,39
7Новокодацькийпров. Білокурівський275 696,54
8Новокодацькийвул. Білоріченська134 147,64
9Новокодацькийвул. Демократична378 029,50
10Новокодацькийвул. Канадська271 961,38
11Новокодацькийвул. Київська112 475,33
12Новокодацькийвул. Олега Ольжича187 217,61
13Новокодацькийвул. Катерини Білокур136 284,09
14Новокодацький (Таромське)вул. Громадянська111 669,54
15Новокодацький (Таромське)вул. Промислова13 976,67
16Новокодацький (Таромське)пров. Робітничий14 019,13
17Новокодацький (Таромське)пров. Лісовий111 030,31
18Новокодацький (Таромське)вул. Кошова14 100,05
19Новокодацький (Таромське)вул. Євгена Жандарова211 519,67
20Новокодацький (Таромське)вул. Батальйонна15 634,78
21Новокодацький (Таромське)вул. Григорія Сковороди13 802,70
22Новокодацький (Таромське)вул. Козирева14 930,56
23Новокодацький (Таромське)пров. Роблений15 018,63
24Новокодацький (Таромське)вул. Футбольна16 475,73
25Новокодацький (Таромське)вул. Олімпійська13 834,33
26Новокодацький (Таромське)вул. Роблена15 399,45
27Новокодацький (Таромське)вул. Старий шлях18 099,34
28Новокодацький (Таромське)вул. Коханівська19 855,80
29Новокодацький (Таромське)вул. Славна,2615 090,91
30Новокодацький (Таромське)вул. Ямпольська,46

 

Избежать отключений можно либо уплатив долг, либо оформив договор по реструктуризации.

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Новости Днепра про В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабженияУкраїнська Новости Днепра про В трех районах Днепра должников с 29 июля по 2 августа будут лишать водоснабженияРусский

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