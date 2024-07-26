В Днепре пенсионерка обманула пожилых супругов на 18 тыс грн с помощью сувенирных денег: как ей это удалось

В Днепре пенсионерка обманула пожилых супругов.

68-летняя жительница Днепра обманула двух пенсионеров. Пострадали 83-летний мужчина и 86-летняя женщина. Мошенница выманила у них 18 тысяч гривен.

Будущих потерпевших злоумышленница подыскивала на улицах города. Подозреваемая начала разговор с пенсионерами, утверждая, что они уже знакомы. Беседовала на бытовые темы и напрашивалась в гости к ним. Дома у пожилых людей фигурантка просила обменять крупные купюры на мелочь. Когда пенсионеры соглашались, воровка отдавала им бумажки похожие на настоящие банкноты.

Потерпевшие обратились в полицию. Вскоре правоохранителям удалось разыскать 68-летнюю мошенницу. Дальнейшую судьбу женщины решит суд.

Правоохранители отмечают, что такой вид мошенничеств ориентирован на пожилых людей. Они призывают родственников, соседей, опекунов говорить на эту тему с пенсионерами, предупредить об опасности.

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