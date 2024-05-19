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  • У Дніпрі популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом

У Дніпрі популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом

Сьогодні 12:24
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У Дніпрі два популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом.

Новости Днепра про У Дніпрі популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом

Про це повідомляє Департамент транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

З 20 травня до 10 червня 2024 року в проміжку з 9:30 до 16:00 трамваї №11 та №15 будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом: Дніпровський машинобудівний завод – вул. Робоча – вул. Володимира Антоновича – просп. Івана Мазепи – вул. Криворізька – просп. Івана Мазепи – вул. Володимира Антоновича – вул. Робоча – Дніпровський машинобудівний завод, — йдеться у повідомленні департаменту. 

Зміни пов’язані з ремонтом елементів благоустрою в межах трамвайної колії по вул. 128-ї Бригади Тероборони.

Сьогодні також трамваї № 16 тимчасово призупинять рух, а кількість тролейбусів за маршрутами № 8, № 9 буде збільшено.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії на Михайла Грушевського.

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Новости Днепра про У Дніпрі популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутомУкраїнська

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