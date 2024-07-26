Как дистанционно открыть больничный в Днепре: инструкция

Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти на прием к семейному врачу – все документы оформляются в электронной системе и пациенту не нужны кипы справок на работе – изменение статуса больничного работодатель увидит в электронном кабинете предприятия. Но также дистанционно можно и открыть больничный и находится на лечение в домашних условиях 5 дней.

Что для этого нужно – разбирались журналисты dnepr.info.

На период действия военного положения в Днепре и по всей Украине существует возможность тем, что чувствует недомогание, у кого есть симптомы ОРВИ, гриппа или Covid-19 открыть больничный дистанционно, то есть без посещения медицинского учреждения. Но такой вариант подойдет лишь тем, у кого заключена декларация с семейным врачом и кто знает номер телефона доктора.

Что для этого нужно

Для оформления больничного нужно позвонить своему семейному врачу или списаться с ним в мессенджере, описать симптомы и ответить на вопросы. После такой диагностики врач может открыть пациенту больничный на период 5 календарных дней.

В своем решении врач опирается на полученные от пациента ответы о его состоянии, жалобы и ведомости его медицинской книжки.

Как будет проходить лечение

Также дистанционно врач может выписать больному электронный рецепт, с которым тот пойдет в аптеку и купит необходимые для лечения препараты. Рецепт «действителен» в любой аптеке города.

Когда нужно идти в медучреждение

Если через 5 дней пациенту не стало легче – он должен все-таки прийти к семейному врачу для личного осмотра. Если же прошло 5 дней и больной чувствует себя намного лучше, у него нет ни температуры, ни симптомов недуги – его также дистанционно выпишут и отправят на работу.

Норма дистанционного открытия больничных листков будет действовать до окончания военного положения и еще три месяца после его отмены.

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