В Днепре водитель «ВАЗ» вдвое превысил разрешенную скорость, хотя за это его уже лишили прав

Утром, 26 июля, патрульные остановили в Центральном районе автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД. Водитель превысил разрешенную скорость движения. Прибор Трукам зафиксировал скорость – 98 км/ч, при разрешенной – 50 км/ч.
Мужчина за рулем предоставил инспекторам документы. Выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортным средством. К тому же, за последний год он уже привлекался за данное нарушение к ответственности.
Патрульные вынесли водителю постановление по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения) КУоАП.
Также составили протокол по ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством повторное в течение года) КУоАП.
Мужчину отстранили от управления. Его ждет суд.
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