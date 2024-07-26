В Днепре водитель «ВАЗ» вдвое превысил разрешенную скорость, хотя за это его уже лишили прав

В Днепре остановили водителя, который вдвое превысил разрешенную скорость.

Утром, 26 июля, патрульные остановили в Центральном районе автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД. Водитель превысил разрешенную скорость движения. Прибор Трукам зафиксировал скорость – 98 км/ч, при разрешенной – 50 км/ч.

Мужчина за рулем предоставил инспекторам документы. Выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортным средством. К тому же, за последний год он уже привлекался за данное нарушение к ответственности.

Патрульные вынесли водителю постановление по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения) КУоАП.

Также составили протокол по ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством повторное в течение года) КУоАП.

Мужчину отстранили от управления. Его ждет суд.

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