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ВМС ВСУ уничтожили российский морской тральщик «Ковровец»

Сегодня 11:37
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Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать технику окупантов.

Новости Днепра про ВМС ВСУ уничтожили российский морской тральщик

Сегодня ночью ВМС ВСУ уничтожили морской тральщик «Ковровец».

Об этом сообщают ВМС ВС Украины в соцсетях.

Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец». Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе. Служба по связям с общественностью Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении ВМС ВСУ.

«Ковровець» — российский морской тральщик, предназначенный для проведения по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минировании.

ВСУ уничтожили уже 26 кораблей и катеров оккупантов по состоянию на 19 мая.

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