ВМС ВСУ уничтожили российский морской тральщик «Ковровец»

Сегодня ночью ВМС ВСУ уничтожили морской тральщик «Ковровец».
Об этом сообщают ВМС ВС Украины в соцсетях.
Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец». Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе. Служба по связям с общественностью Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении ВМС ВСУ.
«Ковровець» — российский морской тральщик, предназначенный для проведения по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минировании.
ВСУ уничтожили уже 26 кораблей и катеров оккупантов по состоянию на 19 мая.
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