В ТЦК прокомментировали конфликт с гражданским на улице Антоновича

В соцсетях недавно распространилось видео с конфликтом между гражданским и несколькими военнослужащими ТЦК.
После непродолжительной драки мужчина уходит.
Начало конфликта зафиксировано на видео не было.
В ТЦК и СП прокомментировали это событие.
В социальных сетях обнародовано видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между гражданским гражданином и военнослужащими. Все обстоятельства инцидента были изучены и установлены, что данным гражданином была спровоцирована конфликтная ситуация. Данный гражданин негативно высказывался в адрес Вооруженных Сил Украины, поддерживает действия РФ на территории Украины, первым нанес удар кулаком по одному из военнослужащих ВСУ, что также зафиксировано на видео. Вся конфликтная ситуация со стороны гражданина сопровождалась ненормативной лексикой, угрозами и унижением чести и достоинства военных ВСУ, — говорится в сообщении Днепропетровского областного ТЦК и СП.
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