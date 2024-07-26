В Екатеринославе когда-то существовала лаборатория по изготовлению йода: жители Днепра показали уникальные фото

В Первую мировую в Екатеринославе производили собственный йод.

В годы Первой Мировой в Екатеринославе располагалось уникальное производство йода из морских водорослей. Создал его Лев Владимирович Писаржевский. Об этой странице истории напомнили в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».

На фото работники станции с профессором Л.В. Писаржевским и старшим лаборантом Н.Д. Аверкиевым.

Дело в том, что ранее Российская империя получала йод из Германии. А с началом войны поставки по понятным причинам прекратились. Но у этого медикамента сильно не хватало в госпиталях. Профессор Горного института Лев Писаржевский вместе с екатеринославским химиком Аверкиевым разработали технологию и создали лабораторию по производству йода из морских водорослей. Их пароходом доставляли в Екатеринослав.

На фото выше опытная станция по исследованию и добыванию йода из морских водорослей. На фотографии видно работника у реторты для отгона йода. Производство располагалось вблизи казарм Феодосии – сейчас это территория Университета внутренних дел на проспекте Науки. За первые 7 месяцев работы новое предприятие изготовило 80 кг чистого иода.

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