На Днепропетровщине спасатели достали щенка из-под железобетонной плиты

В Павлоградском районе щенок зажал под железобетонной плитой.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера около 19 часов. К счастью, спасатели смогли вызволить цуцика.

В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Победы города Терновка под железобетонной плитой находится щенок. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в канале наземной распределительной системы теплоснабжения застрял щенок, — говорится в сообщении спасателей.

Сотрудникам чрезвычайной службы пришлось подкопать грунт под плитой, чтобы достать щеночка.

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