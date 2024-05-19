На Днепропетровщине спасатели достали щенка из-под железобетонной плиты

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел вчера около 19 часов. К счастью, спасатели смогли вызволить цуцика.
В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Победы города Терновка под железобетонной плитой находится щенок. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в канале наземной распределительной системы теплоснабжения застрял щенок, — говорится в сообщении спасателей.
Сотрудникам чрезвычайной службы пришлось подкопать грунт под плитой, чтобы достать щеночка.
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