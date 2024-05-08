Где в Днепре не будет сегодня света: все адреса

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Сегодня, 8 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Макарова: 1-25 (нечетные);

ул. Холодноярская: 21, 22-28 (четные);

ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 57;

ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;

пер. Станкостроительный: 4.

Об этом сообщили в горсовете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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