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Где в Днепре не будет сегодня света: все адреса

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Новости Днепра про Где в Днепре не будет сегодня света: все адреса

Сегодня, 8 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Макарова: 1-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 21, 22-28 (четные);
  • ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 57;
  • ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
  • пер. Станкостроительный: 4.

Об этом сообщили в горсовете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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