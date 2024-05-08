Где в Днепре не будет сегодня света: все адреса

Сегодня, 8 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Об этом сообщили в горсовете.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся…
В пригороде Днепра была замечена краснокнижная ящерица.
Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда…
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы сообщило о новой вспышке бешенства и ввело карантин.
Нардепы приняли закон, согласно которому в Украине могут мобилизовывать заключенных.
Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено водоснабжение на некоторых улицах города - КП "Днепрводоканал".
Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся концерты, выступают артисты эстрады и театра. В Днепре количество ДК, где есть большие залы и хорошая акустика можно пересчитать по пальцам. Все эти здания были возведены десятки лет назад и…
В пригороде Днепра была замечена краснокнижная ящерица.
Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное…
В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.
В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.
Появились подробности вечернего ДТП возле "Мост-Сити".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!