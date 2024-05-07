В Днепре улей с роем пчел свалился на припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

В Днепре улей, который был перенаселен пчелами, свалился на припаркованный автомобиль.

На улице Мечникова произошел неожиданный курьез. На припаркованный автомобиль свалился пчелиный улей. Машина стояла под деревом, где, как выяснилось, жили пчелы, и в какой-то момент конструкция упала с ветки прямо на крышу машины.

Внутри улья были тысячи пчел, которые облепили одно из окон автомобиля.

Владелец автомобиля удивился, увидев сотни или даже тысячи насекомых, которые облепили его автомобиль. Когда мужчина подошел ближе – пчелы начали на него нападать.

Улей упал на машину, а его жители напали на оператора, – комментируют событие в соцсетях.

Свои приключения мужчина снял на видео, которое распространили в соцсетях.

Что дальше было и как владелец машины избавился от пчел — история умалчивает.

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