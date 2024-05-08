Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси

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Сьогодні, 8 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Макарова: 1-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);

вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 57;

вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;

пров. Верстатобудівельний: 4.

Про це повідомили у міськраді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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