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Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси

Сьогодні, 8 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Макарова: 1-25 (непарні);
  • вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);
  • вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 57;
  • вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;
  • пров. Верстатобудівельний: 4.

Про це повідомили у міськраді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адресиУкраїнська

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