У Дніпрі вулик з роєм бджіл звалився на припарковану автівку (ВІДЕО)

У Дніпрі вулик, який був перенаселений бджолами, звалився на припарковану автівку.

На вулиці Мечникова стався несподіваний курйоз. На припарковану автівку звалився бджолиний вулик. Машина стояла під деревом, де як з’ясувалося жили бджоли, і в якийсь момент конструкція впала з гілки прямісінько на дах машини.

Всередині вулика були тисячі бджіл, які обліпили одне із вікон автомобіля.

Власник автомобіля, який облюбували бджоли здивувався, коли побачив сотні чи навіть тисячі комах, які обліпили його автівку. Коли чоловік підійшов ближче – бджоли почали на нього нападати.

Вулик впав на машину, а його жителі напали на оператора, – коментують подію у соцмережах.

Свої пригоди чоловік відзняв на відео, яке поширили в соцмережах.

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