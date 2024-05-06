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  • У Дніпрі невідомі розбили вікно трамвая №12: пасажири були всередині, коментар поліції

У Дніпрі невідомі розбили вікно трамвая №12: пасажири були всередині, коментар поліції

Сьогодні 13:21
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Інцидент стався на вулиці Вартових Неба (раніше - вулиця Бородинська).

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі розбили вікно трамвая №12: пасажири були всередині, коментар поліції

Сьогодні, 6 травня, у Дніпрі на вулиці Вартових Неба невідомі розбили вікно трамвая №12.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами пасажирів, які в цей момент були у вагоні, хтось кинув предмет у вікно під час руху транспорту.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що правоохоронці зафіксували подію, потерпілих немає, всі обставини встановлюють поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на турбазі влаштували стрілянину.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі розбили вікно трамвая №12: пасажири були всередині, коментар поліціїУкраїнська

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