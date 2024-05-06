Хтось не так скористався туалетом: на Дніпропетровщині на турбазі влаштували стрілянину

Інцидент стався на турбазі у селі Мар'янівка.

Як повідомляє Telegram-канал “Свої. Кривий Ріг”, на турбазі у селі Мар’янівка “офісник” влаштував розбірки зі стріляниною. Спочатку чоловік побився з іншими відпочивальниками, а потім він дістав гладкоствольну рушницю (“помпу”) і почав стріляти з неї по людях та автівках.

У результаті постраждали троє людей: двох у стані середньої тяжкості забрала швидка, третій — від госпіталізації відмовився.

За словами очевидців, конфлікт розпочався нібито через те, що хтось не там і не так скористався туалетом.

На місце викликали правоохоронців, вони встановлюють усі обставини інциденту.

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