Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

“Віщун Перемоги”: на ГЗК в Кривому Розі оселився ручний лелека

Сьогодні 10:30
просмотров

У Кривому Розі на Дніпропетровщині лелека оселився на території ГЗК і став "провидцем Перемоги".

Новости Днепра про

Для побудови житла лелека обрав Інгулецький ГЗК та вже подружився з його працівниками, йдеться у повідомленні підприємства.

Білий лелека з’явився на території Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату наприкінці квітня. Вперше птаха помітили на клумбі біля однієї з адмінбудівель.
 
Працівники ГЗК, з якими вже встиг потоваришувати птах, охрестили його “віщуном Перемоги”. Лелека вже освоїв нову житлову площу, яка належить підприємству та звів гніздо на клумбі, де вперше з’явився. 
 
Співробітники кажуть, що лелека був знесиленим та голодним, коли прилетів на територію ГЗК, тому люди принесли йому салаку з рибного магазину. Поласувавши рибкою, птах залишився на клумбі, а наступного дня, як тільки помітив працівницю, яка несла йому їжу, біг до неї з розпростертими крилами.
 
Лелеку назвали Жориком. Птах чудово контактує з людьми. Він не боїться їхньої присутності і залюбки позує для фото. А працівники стараються кожного дня приносити Жоріку рибку. 
 

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в ТЦ “Пасаж” нібито загорівся один із магазинів: коментар адміністрації
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    У Дніпрі в ТЦ “Пасаж” нібито загорівся один із магазинів: коментар адміністрації

    ТЦ "Пасаж" тимчасово не працює.

    Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

    Кількість лобових зіткнень має звестись до 0!

    У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

    Поїздами керуватимуть 650 дніпровських юних залізничників!

    Пільги за віком: за що пенсіонери з Дніпра можуть не платити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Пільги за віком: за що пенсіонери з Дніпра можуть не платити

    Корисна інформація!

    Наверх