“Віщун Перемоги”: на ГЗК в Кривому Розі оселився ручний лелека

У Кривому Розі на Дніпропетровщині лелека оселився на території ГЗК і став "провидцем Перемоги".

Для побудови житла лелека обрав Інгулецький ГЗК та вже подружився з його працівниками, йдеться у повідомленні підприємства.

Білий лелека з’явився на території Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату наприкінці квітня. Вперше птаха помітили на клумбі біля однієї з адмінбудівель.

Працівники ГЗК, з якими вже встиг потоваришувати птах, охрестили його “віщуном Перемоги”. Лелека вже освоїв нову житлову площу, яка належить підприємству та звів гніздо на клумбі, де вперше з’явився.

Співробітники кажуть, що лелека був знесиленим та голодним, коли прилетів на територію ГЗК, тому люди принесли йому салаку з рибного магазину. Поласувавши рибкою, птах залишився на клумбі, а наступного дня, як тільки помітив працівницю, яка несла йому їжу, біг до неї з розпростертими крилами.

Лелеку назвали Жориком. Птах чудово контактує з людьми. Він не боїться їхньої присутності і залюбки позує для фото. А працівники стараються кожного дня приносити Жоріку рибку.

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