У Нікополі через ворожий обстріл постраждав чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні у Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення грудної клітини. Лікарі надали всю необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Також у місті пошкоджено 2 торгових кіоски, 3 автівки та приватний будинок.
Окупанти обстрілювали й інші райони Нікопольщини. Ворог застосовував дрони та артилерію. Під ударом опинилися Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Люди не постраждали.
У місті Кривий Ріг уламки збитої ракети пошкодили лінію електропередач, 3 тис абонентів залишилися без світла.
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