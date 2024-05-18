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У Нікополі через ворожий обстріл постраждав чоловік

Сьогодні 19:14
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про У Нікополі через ворожий обстріл постраждав чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні у Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення грудної клітини. Лікарі надали всю необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Також у місті пошкоджено 2 торгових кіоски, 3 автівки та приватний будинок.

Окупанти обстрілювали й інші райони Нікопольщини. Ворог застосовував дрони та артилерію. Під ударом опинилися Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Люди не постраждали.

У місті Кривий Ріг уламки збитої ракети пошкодили лінію електропередач, 3 тис абонентів залишилися без світла.

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