На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на військового ТЦК

Про це повідомляють Сухопутні Сили ЗС України у соцмережах.
Напад стався 18 травня, у місті Синельникове Дніпропетровської області, під час проведення військовослужбовцями ТЦК та СП заходів з оповіщення військовозобов’язаних.
Правоохоронці вже затримали нападника.
Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання. Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність, — йдеться у повідомленні Сухоптних Сил.
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