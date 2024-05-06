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«Прорицатель Победы»: на ГОКе в Кривом Роге поселился ручной аист

Сегодня 10:30
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В Кривом Роге на Днепропетровщине аист поселился на территории ГОКов и стал "провидцем Победы".

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Для постройки жилья аист выбрал Ингулецкий ГОК и уже подружился с его работниками, говорится в сообщении предприятия.

Белый аист появился на территории Ингулецкого горно-обогатительного комбината в конце апреля. Впервые птицу заметили на клумбе возле одного из админзданий

Работники ГОКа, с которыми уже успела подружиться птица, окрестили ее «прорицателем Победы». Аист уже освоил новую жилую площадь, которая принадлежит предприятию и построил гнездо на клумбе, где впервые появился.

Сотрудники говорят, что аист был обессиленным и голодным, когда прилетел на территорию ГОКа, поэтому люди принесли ему салаку из рыбного магазина. Полакомившись рыбкой, птица осталась на клумбе, а на следующий день, как только заметила работницу, которая несла ему еду, бежала к ней с распростертыми крыльями.

Аиста назвали Жориком. Птица отлично контактирует с людьми. Он не боится их присутствия и охотно позирует для фото. А работники стараются каждый день приносить Жорику рыбку.

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