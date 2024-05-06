У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

Поїздами керуватимуть 650 дніпровських юних залізничників!

4 травня у Дніпрі у парку імені Лазаря Глоби під звук станційного дзвону стартував літній сезон руху поїздів на найстаршій в Україні і другій у світі за віком дитячій залізниці.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що 650 дніпровських юних залізничників під наглядом інструкторів керуватимуть поїздами, контролюватимуть справність колійної мережі, працюватимуть дикторами, касирами, черговими по станції.

Дніпровська дитяча залізниця працюватиме:

у травні, вересні та жовтні – у вихідні дні з 10:00 до 18:00;

у літні місяці – щоп’ятниці з 12:00 до 18:00, у вихідні дні з 10:00 до 18:00.

Вартість дитячого квитка – 50 гривень, дорослого – 62 гривні.

Адреса: просп. Дмитра Яворницького, 95д, (056) 793 08 60.

Нагадаємо, дніпровська дитяча залізниця була відкрита 1936 року і призупиняла рух поїздів лише кілька разів: під час Другої світової війни, карантину та у перший рік широкомасштабного вторгнення.

Раніше ми писали, що з 4 травня у Дніпрі на свій маршрут виходить легендарний ретро-трамвай. Вагон буде курсувати проспектом Дмитра Яворницького від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. Вартість проїзду встановлюється за окремим екскурсійним тарифом, без пільг та складає 9 грн.

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