Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

Сьогодні 08:30
просмотров

Поїздами керуватимуть 650 дніпровських юних залізничників!

Новости Днепра про У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

4 травня у Дніпрі у парку імені Лазаря Глоби під звук станційного дзвону стартував літній сезон руху поїздів на найстаршій в Україні і другій у світі за віком дитячій залізниці.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що 650 дніпровських юних залізничників під наглядом інструкторів керуватимуть поїздами, контролюватимуть справність колійної мережі, працюватимуть дикторами, касирами, черговими по станції.

Новости Днепра про У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

Новости Днепра про У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

Новости Днепра про У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

Дніпровська дитяча залізниця працюватиме:

  • у травні, вересні та жовтні – у вихідні дні з 10:00 до 18:00;
  • у літні місяці – щоп’ятниці з 12:00 до 18:00, у вихідні дні з 10:00 до 18:00.

Вартість дитячого квитка – 50 гривень, дорослого – 62 гривні.

Адреса: просп. Дмитра Яворницького, 95д, (056) 793 08 60.

Нагадаємо, дніпровська дитяча залізниця була відкрита 1936 року і призупиняла рух поїздів лише кілька разів: під час Другої світової війни, карантину та у перший рік широкомасштабного вторгнення.

Новости Днепра про У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

Раніше ми писали, що з 4 травня у Дніпрі на свій маршрут виходить легендарний ретро-трамвай. Вагон буде курсувати проспектом Дмитра Яворницького від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. Вартість проїзду встановлюється за окремим екскурсійним тарифом, без пільг та складає 9 грн.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитківУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пільги за віком: за що пенсіонери з Дніпра можуть не платити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Пільги за віком: за що пенсіонери з Дніпра можуть не платити

    Корисна інформація!

    Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу

    Заряджайте гаджети!

    У Дніпрі вогнеборці врятували двох людей під час гасіння пожежі в житловому будинку
    Новини Дніпра
    Вчора 20:11
    У Дніпрі вогнеборці врятували двох людей під час гасіння пожежі в житловому будинку

    Сьогодні у Дніпрі вогнеборці врятували двох людей з палаючого будинку.

    Ворог 7 разів протягом дня атакував Нікопольщину
    Новини Дніпра
    Вчора 18:55
    Ворог 7 разів протягом дня атакував Нікопольщину

    Сьогодні війська рф знову атакували Нікопольщину. 

    Наверх