У Дніпрі стартував сезон на дитячій залізниці: графік роботи та вартість квитків

4 травня у Дніпрі у парку імені Лазаря Глоби під звук станційного дзвону стартував літній сезон руху поїздів на найстаршій в Україні і другій у світі за віком дитячій залізниці.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Зазначається, що 650 дніпровських юних залізничників під наглядом інструкторів керуватимуть поїздами, контролюватимуть справність колійної мережі, працюватимуть дикторами, касирами, черговими по станції.
Дніпровська дитяча залізниця працюватиме:
Вартість дитячого квитка – 50 гривень, дорослого – 62 гривні.
Адреса: просп. Дмитра Яворницького, 95д, (056) 793 08 60.
Нагадаємо, дніпровська дитяча залізниця була відкрита 1936 року і призупиняла рух поїздів лише кілька разів: під час Другої світової війни, карантину та у перший рік широкомасштабного вторгнення.
Раніше ми писали, що з 4 травня у Дніпрі на свій маршрут виходить легендарний ретро-трамвай. Вагон буде курсувати проспектом Дмитра Яворницького від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. Вартість проїзду встановлюється за окремим екскурсійним тарифом, без пільг та складає 9 грн.
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