В Днепре стартовал сезон на детской железной дороге: график работы и стоимость билетов

4 мая в Днепре в парке имени Лазаря Глобы под звук станционного колокола стартовал летний сезон движения поездов на старейшей в Украине и второй в мире по возрасту детской железной дороге.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Отмечается, что 650 днепровских юных железнодорожников под наблюдением инструкторов будут управлять поездами, контролировать исправность путевой сети, работать дикторами, кассирами, дежурными по станции.
Днепровская детская железная дорога будет работать:
Стоимость детского билета — 50 гривен, взрослого — 62 гривны.
Адрес: просп. Дмитрия Яворницкого, 95д, (056) 793 08 60.
Напомним, днепровская детская железная дорога была открыта в 1936 году и приостанавливала движение поездов лишь несколько раз: во время Второй мировой войны, карантина и в первый год широкомасштабного вторжения.
Ранее мы писали, что с 4 мая в Днепре на свой маршрут выходит легендарный ретро-трамвай. Вагон будет курсировать по проспекту Дмитрия Яворницкого от железнодорожного вокзала до площади Героев Майдана. Стоимость проезда устанавливается по отдельному экскурсионному тарифу, без льгот и составляет 9 грн.
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