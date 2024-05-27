В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей

Синоптики предупредили о возвращении пыли, которую к нам принесет ветер из пустыни Сахара.

В ближайшие дни в Украине может наблюдаться помутнение неба, вызванное приходом облака пыли из пустыни Сахара. В некоторых регионах со временем выпадут «грязные» дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

Пыль из Сахары накроет и Днепропетровщину. Ожидается, что в течение двух дней, 27 и 28 мая, пылевое облако придет на территорию Украины.

Возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных «грязных дождей», — отметил Игорь Кибальчич.

В Днепре и области «грязных» дождей в этот раз может не быть, ведь синоптики не прогнозируют осадки в ближайшие дни. В регионе будет сухая и жаркая погода. В эти дни стоит реже открывать окна, чтобы пыль не забралась в дом.

Напомним, пыль из Сахары уже накрывала Днепропетровщину. Тогда несколько дней небо было затянуто дымкой, а затем выпали «цветные дожди», запачкавшие автомобили. Мы раньше рассказывали, откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре.