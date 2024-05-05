Переименование парка Гагарина в Днепре: стало известно, какой вариант победил в опросе

О возможности переименования объявили на официальной странице парка в соцсети Facebook.
Голосование за лучший вариант для нового названия длилось с 1 по 3 мая.
По итогам опроса победило название «парк имени Вернадского».
Результаты голосования следующие:
Сегодня мы сообщали о том, что в Днепре на Пасху создали большие фотозоны в четырех живописных парках.
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