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  • Переименование парка Гагарина в Днепре: стало известно, какой вариант победил в опросе

Переименование парка Гагарина в Днепре: стало известно, какой вариант победил в опросе

Сегодня 17:03
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В Днепре могут быть переименованы парк Гагарина.

Новости Днепра про Переименование парка Гагарина в Днепре: стало известно, какой вариант победил в опросе

О возможности переименования объявили на официальной странице парка в соцсети Facebook.

Голосование за лучший вариант для нового названия длилось с 1 по 3 мая.

По итогам опроса победило название «парк имени Вернадского».

Результаты голосования следующие:

  • парк имени Вернадского – 56%;
  • Университетский парк – 35%;
  • парк науки – 9%.

Сегодня мы сообщали о том, что в Днепре на Пасху создали большие фотозоны в четырех живописных парках.

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Новости Днепра про Переименование парка Гагарина в Днепре: стало известно, какой вариант победил в опросеУкраїнська Новости Днепра про Переименование парка Гагарина в Днепре: стало известно, какой вариант победил в опросеРусский

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