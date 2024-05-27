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Погода на 27 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Отличного дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 27 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, ясным небо в Днепре будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков!  Утром температура воздуха +15°.  До обеда столбики термометра будут показывать до +25°.  Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 27 мая: 

  • Теплая погода — огурцы хорошо уродятся.
  • Рано ласточки прилетели — будет хороший урожай.
  • Луна на небе плохо видна — погода испортится.

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