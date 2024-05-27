Погода на 27 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, ясным небо в Днепре будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 27 мая:
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