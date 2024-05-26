Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Еще одна золотая медаль от нашей спортсменки. Днепрянка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию на скорость. Первенство проходило в Италии, говорится в сообщении главы ОВА.
Девушка также установила национальный рекорд на 15-метровой эталонной трассе.
Дарья оставила позади соперниц из Италии и Франции.
Украинская сборная финишировала второй в общекомандном зачете.
Сегодня мы писали о том, что СК Днепр-1 завершил чемпионат на 4-м месте и завоевал место в квалификации Лиги Конференций.
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