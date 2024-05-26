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  • Днепрянка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию

Днепрянка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию

Сегодня 19:06
просмотров

Днепровская спортсменка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного кубка Европы по скалолазанию.

Новости Днепра про Днепрянка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще одна золотая медаль от нашей спортсменки. Днепрянка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию на скорость. Первенство проходило в Италии, говорится в сообщении главы ОВА.

Девушка также установила национальный рекорд на 15-метровой эталонной трассе. 

Дарья оставила позади соперниц из Италии и Франции. 

Украинская сборная финишировала второй в общекомандном зачете. 

Сегодня мы писали о том, что СК Днепр-1 завершил чемпионат на 4-м месте и завоевал место в квалификации Лиги Конференций.

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