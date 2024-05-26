В Днепре завтра весь день будут действовать графики отключения света

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
В понедельник, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии, при преувеличении которых планируют применять стабилизационные отключения, — будут действовать с 06:00 до 24:00, говорится в сообщении.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Отключения света могут использоваться при преувеличении лимитов потребления.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре должникам продолжают отключать воду.
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